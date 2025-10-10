Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı merak ediliyor
Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediyor. 10 Mart 2025 Cuma günü yayınlanan TRT 1 yayın akışına göre, dizinin akıbeti belli oldu.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı ve iki düşman ailenin nefes kesen ekrana taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam TRT'in yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor.
TAŞACAK DENİZ BU AKŞAM VAR MI?
İki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek.
Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi, ilk bölümüyle 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?
Taşacak Bu Deniz dizisinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor.
Dizinin merakla beklenen ilk bölümünde, düşman ailelerden Adil Koçari ile Esme Furtuna’nın geçmişte yaşadıkları büyük sevdanın kan davası nedeniyle büyük bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.
10 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.55 Taşacak Bu Deniz
03.45 Seksenler