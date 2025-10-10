Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı merak ediliyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı ve iki düşman ailenin nefes kesen ekrana taşıyan Taşacak Bu Deniz dizisinin bu akşam TRT'in yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor.

TAŞACAK DENİZ BU AKŞAM VAR MI?

İki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı Taşacak Bu Deniz dizisi, ilk bölümüyle 10 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz dizisinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Esme karakteriyle Deniz Baysal yer alıyor.

Dizinin merakla beklenen ilk bölümünde, düşman ailelerden Adil Koçari ile Esme Furtuna’nın geçmişte yaşadıkları büyük sevdanın kan davası nedeniyle büyük bir hesaplaşmaya dönüşmesini anlatıyor.

10 EKİM TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.33 İstiklal Marşı

05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.25 Kalk Gidelim

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.55 Taşacak Bu Deniz

03.45 Seksenler