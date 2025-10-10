Bilge Adam Reis öldü mü? Ramazan Akbulut'un öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı
YouTube ve Instagram gibi platformlarda Bilge Adam Reis adıyla tanınan sosyal medya fenomeniyle ilgil dikkat çekeci bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 15 gündür paylaşım yapmayan fenomenin öldüğü öne sürüldü. Peki, Bilge Adam Reis öldü mü? İşte tüm ayrıntılar...
Gerçek ismi Ramazan Akbulut olan Bilge Adam Reis lakaplı sosyal medya fenomeni hakkında son bir iddia yeniden ortaya atıldı.
Attığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Bilge Adamın öldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlandı. Arama motorlarında "Bilge Adam Reis öldü mü?" sorusu sorgulatılıyor.
BİLGE ADAM REİS ÖLDÜ MÜ?
Bilge Adam Reis ölmemiştir. Gerçek ismi Ramazan Akbulut olan Bilge Adam Reis'in öldüğüne dair iddialar henüz gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmasa da sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmaktadır.
BİLGE ADAM REİS KİMDİR?
Bilge Adam Reis olarak bilinen Ramazan Akbulut, 13 Mayıs 1985 tarihinde Elazığ’ın Palu ilçesinde doğdu.
Adana’nın Seyhan ilçesinde büyüyen Bilge Adam Reis, Palu’da yaşamaktadır.. Annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Miro olan Bilge Adam Reis’in 7 kardeşi bulunmaktadır.