Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit'in kızının hayatı gündem oldu

Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit'in kızının hayatı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit&#039;in kızının hayatı gündem oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar oldu. Peki, Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Gülşah Alkoçlar, Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinin ardından Azerbaycan ekibine de dahil Alkoçlar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 

Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit'in kızının hayatı gündem oldu - 1. Resim

GÜLŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Alkoçlar, 24 Nisan 1969 tarihinde oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 56 yaşında olan Alkoçlar, Gülşah filminde ismini geniş kitlelere duyurdu.

Gülşah Alkoçlar şu yapımlarda yer aldı;

  • Gülşah, 1975
  • Gülşah Küçük Anne, 1976
  • İbo ile Güllüşah, 1977
  • Gülçiçek, 1986
  • Kader, 1986
  • Arkadaş, 1989
  • Süper Yıldız (TV dizisi), 1995

Gülşah Alkoçlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Hülya Koçyiğit'in kızının hayatı gündem oldu - 2. Resim

GÜLŞAH ALKOÇLAR'IN EŞİ KİM?

Gülşah Alkoçlar, 17 Ocak 1988 tarihinde Ender Alkoçlar ile evlenmiştir. 2 Aralık 1988 tarihinde ilk çocuğu Neslişah Alkoçlar, 22 Temmuz 1993 tarihinde ise ikinci çocuğu Aslışah Alkoçlar doğdu.

ENDER ALKOÇLAR KİMDİR?

Ender Alkoçlar, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Alkoçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde lüks oteller işleten Alkoçlar Grubu'nun sahibidir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

