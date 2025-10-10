Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vatandaşa yedireceklerdi! Tam 600 kilogram ürüne el kondu

Diyarbakır'da gıda denetimine çıkan ekipler, gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş toplam 600 kilogram ürüne el koydu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gıda denetimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yeniden sokaklara düştü.

7 İŞLETMEYE YASAL İŞLEM

Rutin denetimler kapsamında gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş toplam 600 kilogram ürüne el konuldu.

Denetimlerde ilgili 7 işletmeye yasal işlemler uygulanarak el konulan ürünler mevzuata uygun şekilde imha edildi.

