Haberler > 3. Sayfa > Diyarbakır'da operasyon! Aracın klima düzeneğinden 11 kişi çıktı

Diyarbakır'da operasyon! Aracın klima düzeneğinden 11 kişi çıktı

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kamyonetin fan ve klima düzeneğinin içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2025'te kamyonet tipi araç içerisinde yapılan aramada fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken araca el konuldu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEPSİ BİRDEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Yakalanan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

