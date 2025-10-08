Geleneksel hasatla can buluyor: “İmamın Cevizi” 620 yıllık yaşıyla şaşırttı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi’nde bulunan 620 yıllık tarihi ceviz ağacında, geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle halkının “imamın cevizi” olarak adlandırdığı bu anıt ağaç, yalnızca devasa yapısıyla değil, sahip olduğu kültürel ve tarihi değerle de ön plana çıkıyor.

300 SANILAN CEVİZ AĞACI 620 YAŞINDA

Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi üzerinde yer alan ve uzun süredir mahalle sakinlerince yaklaşık 300 yaşında olduğu düşünülen anıt cevizin gerçek yaşı, Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekiplerce yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı. Yapılan bilimsel ölçümler sonucunda ağacın 620 yıllık olduğu belirlendi. Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen görkemini koruyan ağacın çevresini ise yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor.

GÖVDESİ 5 METRE, DALLARI 21 METRE

Ağacın gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre, dallarının uzunluğu ise 21 metre olarak ölçüldü. Her yıl ürün vermeye devam eden devasa ceviz ağacında geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, uzun sırıklar yardımıyla dallarda olgunlaşan cevizleri topladı.

Mahalle sakinlerince "imamın cevizi" olarak da bilinen anıt ağaç, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı kültürel ve tarihi anlamla da dikkat çekiyor.

MAHALLE SAHİP ÇIKIYOR

Asırlarca bereket dağıtan ağaç, bölge için adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıyor. Mahalle sakinleri, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını istedi. Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş Anıt, "Cevizi biz 300 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını belirlediler. 620 yaşındaymış. Biz de bugün mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasatını gerçekleştirdik" dedi.