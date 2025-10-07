Şiddetli lodos Balıkesir Erdek'i vurdu: Tekneler sürüklendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli lodos, deniz ulaşımını ve sahil kesimindeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Kurbağalı sahilinde tonozları kopan çok sayıda tekne ve yelkenli, şiddetli dalgalar nedeniyle karaya vururken, sahil şeridinde demirli teknelerin halatları koptu. Bazı tekneler kayalıklara çarparak hasar gördü.

EKİPLER TEKNELERİ KURTARMAK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCADI

Olay yerine gelen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, tekne sahiplerine uyarılarda bulunarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Tekne sahipleri ise kendi imkanlarıyla sürüklenen tekneleri kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yetkililer, şiddetli lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli olmalarını istedi.