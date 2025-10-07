Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak?

Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak?
Teknik arıza nedeniyle ulaşımın geçici olarak askıya alındığı Ankaray hattı Başkentlilerin gündeminde. Arıza nedeniyle metro duraklarında kuyruk oluşurken, "Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

Ankara’da toplu ulaşımın önemli hatlarından biri olan Ankaray, yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerini geçici olarak durdurdu. EGO Genel Müdürlüğü, Emek İstasyonu’nda meydana gelen patinaj olayı sonrası hattı güvenlik için kapattı. Arızanın ardından Başkentte ulaşımda aksaklıklar yaşandı, metro duraklarında yoğunluk oluştu. Peki, Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak?

Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak? - 1. Resim

ANKARAY KAPALI MI?

7 Ekim 2025 itibarıyla Ankaray hattında ulaşım sorunu devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Emek İstasyonu’nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle hattaki seferlerin geçici olarak askıya alındığı belirtiliyor.

Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Bu süreçte yolculara mağduriyet yaşamamaları adına EGO otobüsleriyle alternatif ulaşım hizmeti sunuluyor.

Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak? - 2. Resim

ANKARAY NE ZAMAN AÇILACAK?

EGO yetkilileri, hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılacağını söyledi. Güncel bilgiler ve resmi duyurular için EGO’dan yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak? - 3. Resim

ANKARAY ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankaray hattının normal çalışma saatleri hafta içi her gün 06.00 - 23.50 olarak belirlenmiş durumda. Son tren ise 23.50’de kalkıyor.

Ankaray kapalı mı, ne zaman açılacak? - 4. Resim

