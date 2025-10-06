Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankaray açık mı, çalışıyor mu? Geçici olarak kapatılmıştı

- Güncelleme:
6 Ekim 2025 Pazartesi günü Başkentliler Ankaray açık olup olmadığını merak ediyor. Dün akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle geçici olarak kapatılan Ankaray çalışıyor mu gündeme geldi. Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü'nün açıklamaları kontrol ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamasına göre dün akşam saatlerinde Ankaray geçici olarak kapatıldı. Sabah saatlerinde ulaşım planlamalarını yapan Başkentliler "Ankaray açık mı, çalışıyor mu?" merak ediyor. 

ANKARAY AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Ankaray hattı dün EGO'dan yapılan duyuruya göre geçici olarak kapatılmıştı. Seferlerin ise bugün planlandığı gibi devam edeceğini açıklanmıştı. Bu nedenle Ankaray'ın 6 Ekim Pazartesi günü açık olması ve seferlerin yapılması bekleniyor. Ancak kesin açıklama için resmi kanallardan yapılan duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

Ankaray açık mı, çalışıyor mu? Geçici olarak kapatılmıştı - 1. Resim

ANKARAY KAPALI MI?

Ankaray, 5 Ekim Pazar günü geçici olarak kapatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü resmi hesabından yapılan açıklamada, 

"Ankaray Emek İstasyonunda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir.

Vatandaşlarımızın anlayışı için teşekkür eder, gelişmeleri resmi duyuru kanallarımızdan paylaşacağımızı bildiririz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. Buna göre Ankaray'ın 6 Ekim 2025 Pazartesi günü normal seferlerine devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

