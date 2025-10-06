Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 6 Ekim ne günü, önemi ne? Resmi tatil durumu araştırılıyor

6 Ekim ne günü, önemi ne? Resmi tatil durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 Ekim ne günü, önemi ne? Resmi tatil durumu araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu anılıyor. 2025'te 102. yıldönümü kutlanması nedeniyle kamuoyunda '6 Ekim ne günü' gündeme geldi. Resmi tatil olup olmadığı merak edilirken günün anlam ve önemi de araştırılıyor.

6 Ekim ne günü, önemi ne kamuoyunun merak ettiği konular arasına girdi. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı anılıyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu ve resmi tatiller gündeme geldi. 

6 EKİM NE GÜNÜ, ÖNEMİ NE?

İstanbul’un kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde özel bir yere sahiptir. 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a resmi giriş yapmasıyla, işgal günleri sona ermiş olarak sayılır. 

Şehir yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün süren İtilaf devletleri işgali sonrası özgürlüğüne kavuştu. Bu nedenle, 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak anılıyor. 

İstanbul'un konumu tarih boyunca hem stratejik hem de kültürel açıdan da öneme sahiptir. Bu nedenle şehrin düşman işgalinden kurtuluşu yalnız İstanbul halkı açısından değil, Türkiye açısından da önemliydi. 

6 Ekim ne günü, önemi ne? Resmi tatil durumu araştırılıyor - 1. Resim

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil değildir. Kamu kurumları, okullar, hastaneler ve diğer devlet daireleri bu gün normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

6 EKİM İSTANBUL KİMDEN KURTULDU?

İstanbul, 13 Kasım 1918'de İtilaf devletleri tarafından işgal edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’de muhaliflere karşı topyekûn hamle! 300 isim değişti, sırada il başkanları var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli oldu - HaberlerBu akşam hangi diziler var? 5 Ekim TV yayın akışı belli olduKaragümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak? - HaberlerKaragümrük - Gaziantep FK maçı hangi kanalda yayınlanacak?28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi! - Haberler28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte 2025 resmi tatil takvimi!İnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildi - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, ne zaman başlayacak? İnci Taneleri için karar verildiNewcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? - HaberlerNewcastle United - Nottingham Forest maçı hangi kanalda?2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlıyor? - Haberler2026 İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...