6 Ekim ne günü, önemi ne? Resmi tatil durumu araştırılıyor

6 Ekim ne günü, önemi ne kamuoyunun merak ettiği konular arasına girdi. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yılı anılıyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma durumu ve resmi tatiller gündeme geldi.

6 EKİM NE GÜNÜ, ÖNEMİ NE?

İstanbul’un kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde özel bir yere sahiptir. 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu’nun İstanbul’a resmi giriş yapmasıyla, işgal günleri sona ermiş olarak sayılır.

Şehir yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün süren İtilaf devletleri işgali sonrası özgürlüğüne kavuştu. Bu nedenle, 6 Ekim tarihi İstanbul'un Kurtuluşu olarak anılıyor.

İstanbul'un konumu tarih boyunca hem stratejik hem de kültürel açıdan da öneme sahiptir. Bu nedenle şehrin düşman işgalinden kurtuluşu yalnız İstanbul halkı açısından değil, Türkiye açısından da önemliydi.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil değildir. Kamu kurumları, okullar, hastaneler ve diğer devlet daireleri bu gün normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam eder.

6 EKİM İSTANBUL KİMDEN KURTULDU?

İstanbul, 13 Kasım 1918'de İtilaf devletleri tarafından işgal edildi.