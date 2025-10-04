6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Okulların durumu merak ediliyor
Ekim ayının gelmesiyle birlikte resmi tatil günleri merak ediliyor. Özellikle 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olup olmadığı öğrencilerin gündeminde. '6 Ekim'de okullar tatil mi' araştırılıyor.
Tarihi anlamı büyük olan 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu, özel bir gün olarak ifade ediliyor. Öte yandan 6 Ekim okulların tatil olup olmadığı merak edildi.
6 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
İstanbul'un kurtuluşu, resmi tatil takviminde yer almıyor. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kamu kurumları ve özel sektör çalışanları normal mesai saatinde çalışacak. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü kutlanırken okullar tatil edilmedi.
16 Kasım 1918'de başlayan işgalin 4 yıl 10 ay 23 gün sürmesinin ardından 24 Temmuz 1923 tarihi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu olarak her yıl anma törenleriyle kutlanıyor.
6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'na denk geliyor ancak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar Pazartesi günü normal eğitim programına devam edecek. 6 Ekim tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor.
2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi