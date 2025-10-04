6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? Okulların durumu merak ediliyor

Tarihi anlamı büyük olan 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu, özel bir gün olarak ifade ediliyor. Öte yandan 6 Ekim okulların tatil olup olmadığı merak edildi.

6 EKİM İSTANBUL’UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?

İstanbul'un kurtuluşu, resmi tatil takviminde yer almıyor. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü kamu kurumları ve özel sektör çalışanları normal mesai saatinde çalışacak. İstanbul'un Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü kutlanırken okullar tatil edilmedi.

16 Kasım 1918'de başlayan işgalin 4 yıl 10 ay 23 gün sürmesinin ardından 24 Temmuz 1923 tarihi, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu olarak her yıl anma törenleriyle kutlanıyor.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'na denk geliyor ancak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar Pazartesi günü normal eğitim programına devam edecek. 6 Ekim tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor.

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi