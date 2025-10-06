Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne'den giriş yaptı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne'den giriş yaptı

Edirne, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte kuzey ve kuzeybatı yönlerinden Bulgaristan, güney kesimlerinden ise Yunanistan üzerinden gelen siklonik hava dalgası etkili olmaya başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Edirne'den giriş yaptı. Haziran ayından bu yana kayda değer bir yağış almayan Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde yer yer etkisini artırdı.

Kentte bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, trafik zaman zaman aksadı. Bazı bölgelerde ise su birikintileri oluştu. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde trafik akışının aksamaması için çalışma yaptı.

SAĞANAK YAĞIŞ, 24 SAAT BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, sağanak yağışın 24 saat boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

Öte yandan AKOM da İstanbul için sıcaklıkların 6-8 derece azalacağını, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirdi. Yarın erken saatlerden (03.00) itibaren Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması beklenen yağışların sabah saatlerinden (06.00) itibaren Avrupa Yakası'nda kuvvetleneceği, akşam saatlerine (17.00) kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur (20-50 kilogram/metrekare) şeklinde etkili olmaya devam edeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Güneyin ılık ve nemli havası ile Balkanların soğuk havasını buluşturan alçak basınç sisteminin 3 gün boyunca bölgede etkili olmaya devam edeceği, bu nedenle kuvvetli (20-50km/s) lodosla birlikte aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14-18 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

20 İL İÇİN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova için sarı ve turuncu uyarı verdi.

