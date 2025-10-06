Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi, bu geceye dikkat

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi, bu geceye dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;dan geldi, Türkiye&#039;yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi, bu geceye dikkat
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgası bu gece Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren Marmara’da, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Ege kıyılarında kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Uzmanlar sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceğini bildirirken Marmara son ayların en soğuk günlerini yaşayacak.

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgası bu gece Türkiye’yi etkisi altına alıyor.  İstanbul’da sağanak yağış bu gece yarısından itibaren başlayacak ve çarşamba gününe kadar sürecek. Hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşerken, çarşamba ve perşembe günleri son ayların en soğuk günleri olacak.

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat - 2. Resim

ŞEHİR İÇİNDE SEL, KIYIDA HORTUM!

Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat - 3. Resim

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan AKOM da İstanbul için sıcaklıkların 6-8 derece azalacağını, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirdi.

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat - 4. Resim

Turuncu alarm verilen iller:

  • İzmir
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Çanakkale

Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi: İstanbullular bu geceye dikkat - 5. Resim

Sarı alarm verilen iller:

  • İstanbul
  • Bursa
  • Kocaeli
  • Kırklareli
  • Antalya
  • Afyonkarahisar
  • Burdur
  • Denizli
  • Edirne
  • Isparta
  • Manisa
  • Kütahya
  • Muğla
  • Tekirdağ
  • Uşak
  • Yalova
Kaynak: Türkiye Gazetesi
