Yunanistan'dan geldi, Türkiye'yi vuracak! Meteoroloji il il uyarı verdi, bu geceye dikkat

Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgası bu gece Türkiye’yi etkisi altına alıyor. İstanbul’da sağanak yağış bu gece yarısından itibaren başlayacak ve çarşamba gününe kadar sürecek. Hava sıcaklıkları 10 dereceye kadar düşerken, çarşamba ve perşembe günleri son ayların en soğuk günleri olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bugün akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nin batısında başlayacak yağışların, yarın Marmara Bölgesi'nde kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir'in batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

ŞEHİR İÇİNDE SEL, KIYIDA HORTUM!

Ege Bölgesi'nde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen yağışların, Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan AKOM da İstanbul için sıcaklıkların 6-8 derece azalacağını, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bildirdi.

Turuncu alarm verilen iller:

İzmir

Aydın

Balıkesir

Çanakkale

Sarı alarm verilen iller: