Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor

- Güncelleme:
Batı bölgelerinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışlar, yeni haftayla birlikte ülke genelinde etkisini artıracak. Bugün ise yağışların en çok Marmara ve Kıyı Ege’de görülmesi bekleniyor. Orhan Şen de salı gününe dikkat çekip "Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, salı günü yeni soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını söyledi.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - 3. Resim

Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Salı gününden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava geliyor. Bu yağışla birlikte sıcaklıklarda 7 derece kadar düşecek. Yağışlar İstanbul’da önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren etkili olacak.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek! Yeni soğuk hava dalgası geliyor - 4. Resim

Antalya’nın Batı bölgelerinde de etkili olacak. Fethiye’nin de güney tarafında etkili olacak. Su baskınları da yapacak. Önümüzdeki hafta sıcaklıklar tüm Türkiye’de düşecek. Hafta sonu sıcaklıklar yükselecek. Sonbahar geçişlerinde dalgalanmalar sağlık açısında da önemli. Bu havalara dikkat etmek lazım."


