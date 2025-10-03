Pirincin fiyatını belirleyen mesai! Edirne'de çeltik kurutmanın saati 2 bin lira

Mayıs ayında ekilen çeltik, olgunlaştıktan sonra biçerdöverlerle hasat ediliyor. Su dolu tavalarda yetiştirildiği için yüksek nem barındıran çeltik, pirince dönüştürülmeden önce kurutma işleminden geçiriliyor.

Tarladan yaklaşık yüzde 30 nem oranıyla alınan ürün, kömürle çalışan silo tipi kurutma makinelerinde 55-60 derece sıcaklıkta kurutuluyor. Ortalama 6-10 saat süren bu işlem sonunda nem oranı yüzde 14-15 seviyesine indirilen çeltik, fabrikalara sevk ediliyor. Burada kabuğundan ayrılan ürün pirinç haline geliyor.

İlgili Haber 1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, hasat döneminde aynı anda çeltik kurutma mesaisinin de başladığını belirtti.

Çeltiğin fabrikalara gitmeden önce kurutma işleminden geçirilmesi gerektiğini belirten Arabacı, "Tarladan biçilen ürün direkt kurutmalara geliyor. Makinelerin yardımıyla ürün kurutmaya giriyor. Devridaim edilen ürüne uygun ısı veriliyor ve nem oranı düşürülüyor." dedi.

Arabacı, üründe hasat saatinin hava şartlarına göre değiştiğini ancak kurutma işleminin yağmur olmadığı sürece gün boyunca devam ettiğini dile getirdi.

Çeltik kurutma mesaisinin yaklaşık 40 gün sürdüğünü belirten Arabacı, şunları ifade etti:

"Nem oranı ne kadar yüksek olursa kurutma saati o kadar yüksek oluyor. Hasat edilecek çeltiklerde ideal nem oranının 22-24 olması beklenir ancak bazen erken hasat edilen ürünlerde nem oranı 33-34'lere kadar çıkıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, nem oranı 14'ün üzerinde ürün almıyor. O yüzden üreticilerimiz ürünü bu seviyeye getirmek için çalışıyor."

NEM ORANINA GÖRE KURUTMA ORTALAMA 8 SAAT SÜRÜYOR

Üretici Ali Dağdelen, kurutma sürecinin emek ve dikkat istediğini söyledi.

Hasat kadar kurutma sürecinin de önemli olduğunu dile getiren Dağdelen, "Kalorifer kazanlarına benzer bir sistemde kömür yakıyoruz. Bu kazanlar biraz daha büyük oluyor. Kömürün sıcak havasını makinenin içine fanlar aracılığıyla basıyoruz. Çeltikler devamlı sıcak havaya maruz kaldığı için yavaş yavaş kuruyor. Nem oranına göre kurutma süreci ortalama 8 saat sürüyor. Daha sonra ürünü boşaltıp depolara ya da direkt fabrikalara götürüyoruz." diye konuştu.

1 SAATLİK KURUTMA ÜCRETİ 2 BİN LİRA CİVARINDA

Üretici Özcan Çetin de kurutma aşamasında ürünün 55-60 derece ısıya maruz bırakıldığını belirtti.

Ürünün fabrikalarda işlenmeden önce kurutulduğunu söyleyen Çetin, "Yaklaşık 120 gün su içinde duran çeltik, pirinç olma aşamasında önce kömürle çalışan makinelerde kurutuluyor. Daha sonra pirinç olarak işlenmek üzere fabrikalara gidiyor. 55-60 derece ısıyla mahsulün nem oranına göre kurutma süreci 8-10 saat sürüyor. Bu yıl 1 saatlik kurutma ücreti 2 bin lira civarında." dedi.