1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç için aylar sonra hasat zamanı geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha devam edecek.

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüme yakın çeltik ektiklerini belirtti. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini söyledi.

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"ŞEKER ORANI DÜŞÜK" "Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Bir de çok lezzetlidir"

"KİLOSU 50 LİRA CİVARINDA"

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" ifadelerini kullandı.