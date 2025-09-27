Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı

1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Karacadağ pirincinin hasadı başladı. 1000 dönümde maliyeti yaklaşık 6 milyon lira olan pirincin kilosunun 50 lira civarında olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüm alana tescilli Karacadağ pirinci ekti. Nisan ayında ekimi yapılan pirinç için aylar sonra hasat zamanı geldi. Biçerdöverlerle bir haftadır başlanan pirinç hasadı, yaklaşık iki hafta daha devam edecek.

1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı - 1. Resim

Çiftçi Veysi Karamehmetoğlu, 1000 dönüme yakın çeltik ektiklerini belirtti. Ekime nisan ayında başladıklarını belirten Karamehmetoğlu, İlk önce tarlayı hazırlayıp suyu bıraktıktan sonra tohumu serptiklerini söyledi.

1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı - 2. Resim

Karamehmetoğlu, sulama aşamasına geçip 3-4 ay gibi süre zarfında pirinci yetiştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"ŞEKER ORANI DÜŞÜK"

"Biçmeye bir haftadır başladık, devam ediyor, iki hafta daha devam edecek. Hasat yaptıktan sonra harmana getiriyoruz, kurutup fabrikaya gönderiyoruz. Orada pirinç yapacağız. Karacadağ pirincimizin özelliği, şeker oranının düşük olması. En büyük özelliği budur. Bir de çok lezzetlidir"

1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı - 3. Resim

"KİLOSU 50 LİRA CİVARINDA"

Bu sene, geçen seneye göre daha iyi olduğunu değerlendiren Karamehmetoğlu, "İhtiyacımız olduğu kadar pirinç yapıyoruz, gerisini çeltik olarak satıyoruz. Geçen sene kilosu 25-27 liraydı, bu sene 50 lira civarında seyrediyor. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Geçen sene 130 ton vardı, bu sene 250 ton bekliyoruz Allah'ın izniyle. Allah'a şükür bu sene hasat iyi" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunan basını itiraf etti: Yunanistan tökezledi, Türkiye yükselişte!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
47 milyon 634 bin liralık destek çiftçilerin hesabına yatırıldı - EkonomiÇiftçilere müjdeli haber! 47 milyon lira hesaplara yatırıldıGeçici teminat bedeli 300 bin TL! TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak - EkonomiTİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacakYasa dışı bahis siteleriyle başa çıkılamıyor! Devlet kapatıyor, onlar yeniden açılıyor - EkonomiYasa dışı bahis siteleriyle başa çıkılamıyor150 bin TL’nin geri ödemesi dip yaptı! İhtiyaç kredisi faizlerinde kampanya dopingi - Ekonomiİhtiyaç kredisi faizlerinde kampanya dopingiBakan Bayraktar duyurdu! Irak – Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda petrol akışı başladı - EkonomiIrak'tan petrol akışı yeniden başladıBorsa bu hafta %-1,27 geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler - Ekonomiİşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Sonraki Haber Yükleniyor...