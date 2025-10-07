Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş, Avrupa'da ilk galibiyetini aldı

Spor Haberleri

Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği İngiltere'nin London Lions takımını 99-73 mağlup etti.

Basketbol BKT Avrupa Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş GAİN, ağırladığı İngiltere'nin London Lions takımını 99-73 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı. London Lions ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: BJK GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Milos Koljensic (Karadağ), Nick van den Broeck (Belçika)

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 12, Mathews 5, Anthony Brown 7, Vitto Brown 16, Zizic 17, Dotson 11, Kamagate 9, Yiğit Arslan 11, Lemar 11, Canberk Kuş

London Lions: Scott 13, Johnathan Williams 4, Rai 2, Phillip 12, Mcgusty 7, Adamu 14, Soluade, Fiyati 7, Lukosiunas 3, Deane Williams 8, Goodwin 3

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-37

3. Periyot: 74-53

Beş faulle çıkan: 35.42 Johnathan Williams (London Lions)

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

