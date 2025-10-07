Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi&#039;ne galibiyetle başladı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray MCT Technic, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 mağlup etti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibini 94-82 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Alberto Sanchez (İspanya)

Galatasaray MCT Technic: Tibet Görener, Cummings 11, Palmer 18, Gillespie 8, White 26, McCollum 13, Can Korkmaz 6, Meeks, Rıdvan Öncel 4, Piskopos 2, Muhsin Yaşar 6

Igokea m:tel: Sezar 6, Lewis 3, Bess 12, Milosavljevic 8, Simanic 3, Gavrilovic 18, Tyree 23, Mustapic, Antunovic, Popovic 6, Jeremic 3

1. Periyot: 21-18

Devre: 43-45

3. Periyot: 72-55

Beş faulle çıkan: 39.32 Lewis (Igokea m:tel)

Kaynak: Anadolu Ajansı

