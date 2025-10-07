Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı! "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık"

Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı! "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı! &quot;Yaklaşık 3 bin balık yakaladık&quot;
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi. Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.

Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı!

"YAKLAŞIK 3 BİN BALIK YAKALADIK"

Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi.

Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı!

Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Babasından gelen güçle hayata tutundu! Minik Fehmi artık ağrı çekmiyor - YaşamBabasından gelen güçle hayata tutundu! Minik Fehmi artık ağrı çekmiyorSimit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardı - YaşamSimit boğazını tıkadı, öğretmenin müdahalesi hayat kurtardıEşinin mezarına her gün gül götürüyordu! Kore gazisi Derviş Karakuş son yolculuğuna uğurlandı - YaşamHer gün mezarlığa gül götüren Kore gazisi hayatını kaybetti300 bin liraya motosiklet aldı! Sadece 4 gün binebildi - YaşamSıfır motosiklet aldı, sadece 4 gün binebildi17 yaşındaki çocuk, çalıntı araçla ortalığı birbirine kattı: Polisle kovalamaca oynadı! - Yaşam17 yaşındaki çocuk, çalıntı araçla ortalığı birbirine kattıAzerbaycan, 7 Ekim için bayraklarını yarıya mı indirdi? İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi - Yaşamİletişim Başkanlığı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...