Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı! "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık"
Sinop'un Türkeli ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Erol Büyükbaş, sezonun ilk palamut avında yaklaşık 3 bin palamut yakalayarak limana döndü.
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi. Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.
"YAKLAŞIK 3 BİN BALIK YAKALADIK"
Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi.
Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.
