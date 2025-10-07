Sinop'ta balıkçının ağına adeta hazine takıldı! "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık"

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sabah saatlerinde avlanan Büyükbaş, teknedeki yükünü ilçeye bağlı Güzelkent Balıkçı Barınağı'na getirdi. Ağlara takılan binlerce palamut, Karadeniz'de palamut sezonunun başladığını gösterdi.

"YAKLAŞIK 3 BİN BALIK YAKALADIK"

Sezonun geç başladığını belirten Erol Büyükbaş, "Yaklaşık 3 bin balık yakaladık, bunlar sezonun ilk palamutları. Sezon geç başladı ama umuyoruz ki devamı gelecektir." dedi.

Balıkların bir bölümü toptancılara satılırken, kalan kısmı yerel pazarlarda tüketiciyle buluştu.