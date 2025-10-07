17 yaşındaki çocuk, çalıntı araçla ortalığı birbirine kattı: Polisle kovalamaca oynadı!

Eskişehir'de 17 yaşındaki U.G., çaldığı aracın patlayan lastiğine rağmen polislerden kilometrelerce uzağa kaçmaya çalıştı. Yarım saat boyunca polislerden kilometrelerce kaçan ehliyetsiz çocuk, trafiği birbirine kattı. Tramvay yoluna giren ve başka bir araca çarparak trafik güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, iki cadde kesişiminde kıstırılarak gözaltına alındı.





Olay, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aşağısöğütönü Mahallesi'nde sabah saatlerinde kontağı üzerinde unutulan otomobili, 17 yaşındaki U.G. tarafından çalındı. Durumu polise haber veren araç sahibi Melih Çakıroğlu, otomobilinin bulunmasını istedi.

Polis ekiplerinin aracın harekete geçmesinin ardından kamera görüntülerinden anbean izlediği çalıntı otomobilin bulunması için ekipler çalışma başlattı. Ekiplerden kaçan otomobili yakalamak için kovalamaca başladı. İzini kaybettirmek için tramvay yoluna giren, bir araca çarpan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren U.G., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sağ arka lastiği patlayan aracı kullanan şahıs polisten son sürat polisten kaçmaya devam etti. Yarım saatin sonuna şahıs, Ulusal Egemenlik Bulvarı ve Liman Caddesi kesişiminde kıstırıldı. Araçtan indirilen şahsın 17 yaşındaki U.G. olduğu öğrenildi. Araç sahibinin tanıdığı şüphelinin daha öncede aracı çaldığını iddia etti. Ehliyetsiz şahıs işlemleri için gözaltına alındı. Aracın sağ arka lastiğinin patlak, sağ ön sinyalinin ise kırık olduğu görüldü.



Konuyla alakalı konuşan otomobil sahibi Melih Çakıroğlu, olay şöyle anlattı: