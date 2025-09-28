Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sahte anahtarla çaldılar, parçaladılar, 'change' yaptılar! İstanbul'da organize otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da aynı marka otomobilleri çalarak parçalayan veya hasarlı araçlarla değiştiren 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 10 farklı suçtan tutuklandığı ve çalınan araçlardan üçünün ele geçirildiği bildirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Bahçelievler ve Bağcılar'da aynı marka otomobillerin taklit kontak anahtarı uydurulmak suretiyle çalınmaları üzerine çalışma başlattı.

Sahte anahtarla çaldılar, parçaladılar, 'change' yaptılar! İstanbul'da organize otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - 1. Resim

SAHTE ANAHTARLA ARAÇ ÇALIYORLARDI: YAKAYI ELE VERDİLER

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin, çaldıkları araçları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi veya Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'ndeki ara sokaklarda gizledikleri, daha sonra bazı araçları parçalayıp yedek parça olarak sattıkları, bazı araçları ise piyasadan satın almış oldukları ağır hasarlı otomobillerle "change" yaptıkları, bu araçları da satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli Sancaktepe, Kadıköy, Ataşehir, Bahçelievler, Avcılar ve Bayrampaşa'da 19 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sahte anahtarla çaldılar, parçaladılar, 'change' yaptılar! İstanbul'da organize otomobil hırsızlığına 4 tutuklama - 2. Resim

73 YAŞINDAKİ ÇETE LİDERİ DAHİL 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin 8 oto hırsızlığı ve 2 kez de resmi belgede sahtecilik olmak üzere 10 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilirken çalınan araçlardan üçü ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen şüphelilerden A.G'nin (73) çeşitli suçlardan 29, U.K'nin (42) 19, Y.D'nin (45) 15, A.U.K'nin (57) de 2 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin araçları çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

