Ankara'da kayıp olarak aranan nakliyecinin cesedi bulundu! Polis 2 teröristin peşinde
3. Sayfa Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ankara’da cesedi ormanlık alanda bulunan nakliyeci Binali Aslan’ın, Terörle Mücadele ekiplerince aranan iki teröristle birlikte aynı araçta görüldüğü ortaya çıktı. Aslan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Şüpheli araç ve teröristler ise aranıyor.
Ankara'da geçtiğimiz günlerde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Binali Aslan'ın cansız bedeni Mersin'de ormanlık alanda gömülü halde bulundu.
MOBESE kayıtlarında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan iki teröristin otogarda Binali Aslan'ın yanına gelerek şoförü araca bindirdikleri, Gölbaşı mevkiinde Aslan'ın direksiyon başında teröristlerle seyir halinde olduğu, Gökhüyük mevkiinde ise araçta Aslan'ın bulunmadığı ve teröristlerin direksiyon başına geçtiği tespit edildi.
2 TERÖRİST ARANIYOR
Aslan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sabah'ın haberine göre, şüpheli araç ve iki terörist aranıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar