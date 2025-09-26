Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara konser soruşturması: 5 kişi serbest, 9 kişi mahkemeye sevk edildi

Ankara konser soruşturması: 5 kişi serbest, 9 kişi mahkemeye sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 konser harcamaları soruşturmasında 14 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5 savcılık sorgularının ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

9 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

