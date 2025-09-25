Ankara'da 759 milyonluk konser vurgununda yeni gelişme! Sanatçılar ifadeye çağrılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında 759 milyon lira harcadığı 32 konserle ilgili soruşturmanın boyutu genişliyor. Raporlara göre ilk etapta 154 milyonluk kamu zararı olduğu belirlenen soruşturmada 47 dosya halindeki evraklar Ankara Mali Şube polisleri tarafından tek tek incelemeye alındı.

SANATÇILARI KULLANARAK YOLSUZLUK YAPMIŞLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser yolsuzluğunda 5 şirketin yanı sıra sanatçıların da kullanıldığı MASAK raporlarında belirtildi. Raporlarda, konser veren sanatçılara yüksek ödeme miktarları gösterildiği, yapılan ödemeler sonrasında bu paraların elden ve farklı yollardan ABB yöneticilerine yakın şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

BAZI SANATÇILAR İFADE VERECEK

Bilirkişi raporuna da giren sanatçı ödemeleriyle ilgili uyumsuzluk nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla konser veren bazı sanatçıların da ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

SANATÇILARDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Sabah'ta yer alan habere göre kamuoyunda büyük tepkilere neden olan konser ve etkinliklere ödenen fahiş ücretlerin ortaya çıkması sonrası bahsi geçen bazı sanatçılar da baskılara dayanamayıp açıklama yapmak zorunda kalmış ve kendilerine ödenen ücret dışında kalan büyük farkın nerelere gittiğini bilmediklerini açıklamıştı. Hadise yılbaşında 94 değil 20 milyon, Gülşen, 78 değil 8 milyon, Kenan Doğulu, 13.6 değil 7 milyon lira kazandığını açıklamıştı. Mor ve Ötesi de açıklamasında, "Ortaya atılan asılsız iddiaları şaşkınlıkla takip ediyoruz. Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir" açıklamasını yaparak aradaki farkın nereye gittiğini bilmediklerini anlatmıştı.

14 KİŞİ GÖZALTINDA

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 arasında 759 milyon TL harcadığı 32 konserde 154 milyonluk kamu zararı olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye yöneticileri ve organizasyon şirketi sahiplerinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.