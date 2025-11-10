Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yasa dışı bahis ve yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu! 21 şüpheli yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis' ile 'Sahte İnternet Siteleri Üzerinden Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı' operasyonlarında toplam 21 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana ve Afyon İl Jandarma Komutanlıkları tarafından toplam 9 ilde MASAK destekli yürütülen operasyonlarda; 54 banka ve 2 kripto hesabı ile 7 lüks araca el konuldu.

170 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM

Şüphelilere ait hesaplarda yapılan incelemelerde yaklaşık 170 milyon lira tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, var olan üyeleri bonus vererek tekrar oynamaya teşvik ve ikna ettikleri, üye aramalarını linux tabanlı sunucularda yüklü yazılımlara web arayüzlerinden erişerek gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık' ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

