Meteoroloji'den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek

Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni haftada "pastırma sıcakları" yerini yağışlı havaya bırakıyor. Salıdan itibaren Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde üç gün boyunca sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise 5-6 derece birden düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek - 3. Resim

SICAKLIK 5 DERECE YUKARDA

Gitmeyen sıcaklıklar ve kuraklık sürerken gelecek günler için Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen'den yeni tahmin geldi. 

Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Mevsimin gerektirdiği yağış yok. Mevsimin gerektirdiği soğukluk da yok esasında. Sıcak olarak devam ediyor. Hatta hani halk arasında pastırma ayı, pastırma sıcakları diyoruz. Sanki o devam ediyormuş gibi. Sıcaklık şu anda 21-22 derece İstanbul'da, ki mevsim ortalamasına baktığımız zaman 15-16 derece olması gerekirken yani demek ki 5-6 derece daha yukarıda"

Meteoroloji’den 3 günlük yağış uyarısı: Sıcaklık 5 derece birden düşecek - 4. Resim

3 GÜN YAĞMUR VAR

Yeni haftanın ortasında hem İstanbul hem de yurda yağış geliyor. Sıcaklıklar ise yaklaşık 5-6 derece düşüyor.

Prof. Orhan Şen, “Yağış salı günü yağış geliyor Marmara bölgesine. Sadece Marmara'ya değil, Ege bölgesinin kıyı kesimi dahil olmak üzere salı, çarşamba, perşembe günü 3 gün yağmur var. Yine Çanakkale, İzmir civarlarında kuvvetli yağış görülebilir. Çarşamba günü de devam edecek. Çarşamba gününden sonra İç Anadolu bölgesinde yağış biraz fazlalaşacak. İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinin Toroslar civarında yağış var” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

