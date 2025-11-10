Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılelma İtalya’dan Avrupa’ya açılıyor! Üç tesiste üretilecek

Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo’nun ortak girişimi LBA Systems, Türkiye menşeli ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı Avrupa sahnesine taşıma kararını resmen duyurdu.

Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, KIZILELMA da dâhil olmak üzere birkaç İHA platformunun İtalya’daki üç farklı tesiste üretileceğini açıkladı. İtalyan savunma devi Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, 5 Kasım 2025 tarihinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarını sundu.

3 FARKLI YERDE ÜRETİLECEK

Sunumunda Leonardo ve Baykar’ın ortak girişimi olan LBA Systems’ın endüstriyel planının ana hatlarını da açıklayan Cingolani, LBA Systems’ın İtalya’nın üç farklı lokasyonunda KIZILELMA da dâhil olmak üzere beş farklı insansız sistemi üreteceğini açıkladı.

Ortak girişim kapsamında, Baykar’ın gelişmiş insansız hava aracı sistemleri her iki şirkete ait tesislerde üretilecek ve Leonardo’nun sensör ve silah yükleriyle entegre edilecek. Flight Global tarafından yapılan habere göre planda en dikkat çeken husus, KIZILELMA insansız savaş uçağının, geniş gövdeli Boeing 787 yolcu uçağı için kompozit gövde üretiminde rol alan Güney İtalya’daki Grottaglie’deki tesisinde üretilecek olması. Aynı zamanda İtalya’nın kuzeyindeki Ronchi dei Legionari’de bulunan bir başka Leonardo tesisi, Cingolani’nin “bu kategoride çok fazla para kazandıran ürün” olarak tanımladığı Bayraktar TB3’leri üretecek ve İtalyan fi rmanın Mirach platformunu da yeniden canlandıracak.

Kızılelma İtalya’dan Avrupa’ya açılıyor! Üç tesiste üretilecek - 1. Resim

Baykar’ın sahibi olduğu Piaggio Aerospace’in Torino’daki tesisinin ise Bayraktar TB2 ve AKINCI TİHA’ları üreteceği görülüyor. Söz konusu üretim tesisleri, Roma ve Torino’daki mühendislik ve teknoloji merkezleri tarafından desteklenecek.

