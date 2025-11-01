Baykar Afrika’da üretim üssü kuruyor! Tarih verildi, ilk SİHA’lar hazır

Baykar, Afrika’daki varlığını güçlendirecek dev bir adım attı.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi, Fas’ın Ben Slimane kentinde kuracağı insansız hava aracı üretim tesisinde 2026’da üretime başlayacak.

Yeni merkez, Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA’ların üretileceği “Atlas Defense” adıyla faaliyet gösterecek.

250 MİLYON DOLARLIK AFRİKA HAMLESİ

Fas Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, 250 milyon dolar sermayeli Atlas Defense, Baykar’ın kıtadaki ilk büyük üretim üssü olacak.

Tesis, yalnızca Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda Afrika’nın batısındaki dost ve müttefik ülkelere yönelik üretim ve bakım faaliyetlerine de hizmet verecek.

Aralık 2024’te imzalanan stratejik iş birliği anlaşmasının ardından inşasına başlanan tesisin, 2026 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yeni üretim hattında yerli mühendisler görev alacak ve Baykar’ın teknik ekibi tarafından eğitim programları yürütülecek.

TB2'DEN AKINCI'YA YERLİ ÜRETİM

Baykar’ın Fas’taki yeni üssünde hem Bayraktar TB2 hem de Akıncı TİHA üretimi yapılacak.

Projeyle birlikte, Fas ordusuna özel geliştirilecek yeni nesil sistemler; daha düşük radar görünürlüğü, akıllı mühimmat entegrasyonu ve yüksek otonomi kabiliyetleri ile öne çıkacak.

Ben Slimane’deki tesis ayrıca, F-16 ve C-130 Hercules uçaklarının bakım ve modernizasyon merkezine de ev sahipliği yapacak. Böylece kent, hem Türk hem Amerikan savunma sanayiinin stratejik bir kesişim noktası haline gelecek.

"AFRİKA'DA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Baykar, 2021’de Fas’a 13 adet Bayraktar TB2 satmış, teslimatlar Eylül ayında tamamlanmıştı.

Yeni tesis, bu iş birliğini üretim düzeyine taşıyarak Fas’ı Afrika’daki ilk SİHA üreticisi ülke konumuna getirecek.

Fas hükümeti projeyi, “ülkenin teknolojik bağımsızlık yolunda en stratejik adımı” olduğunu söyledi.

Ankara açısından ise bu adım, Türkiye’nin Afrika’da kalıcı savunma sanayii altyapısı kurma vizyonunun bir parçası olarak görülmekte.

"BAYKAR KÜRESEL AĞINI GENİŞLETİYOR"

Fas yatırımı, Baykar’ın yurt dışındaki üçüncü üretim merkezi olacak.

Şirket halihazırda Ukrayna’da yıllık 120 insansız hava aracı üretecek fabrikanın inşasını sürdürürken, Suudi Arabistan’da da bir montaj hattını devreye aldı.

Yeni tesis, hem Türk mühendisliğini Afrika’ya taşıyacak hem de Fas’ın bölgesel savunma merkezi olma hedefini destekleyecek.