Külçe altının reel getirisi son 61 ayın zirvesinde

Küresel gelişmelerle birlikte altın, TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında da ayrıştı. Buna göre külçe altın, ekimde yıllık bazda yüzde 87,27 nominal getiriyle, mevduat faizi, dolar, avro, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ve BIST 100 endeksi gibi rakiplerini geride bıraktı.

REEL GETİRİSİ YÜZDE 40,94

Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde altının reel getirisi yüzde 40,94, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,46 oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde altının sağladığı bu yüzde 47,46’lık kazanç, değerli metalin yıllık bazda son 61 ayda kazandırdığı en yüksek reel getiri olarak da kayıtlara geçti.

En son Eylül 2020’de yüzde 47,64 getiri sağlayan külçe altın, uzun süre yüzde 40’lara ulaşan getiri sağlayamamış ve hatta Kasım 2022’de yıllık bazda yüzde 30’u aşan kayba sebep olmuştu. Külçe altın, söz konusu 61 ayın 26’sında yıllık bazda yatırımcısına reel getiri sağlayamazken 35’inde kazandırdı.