Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler

Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kütahya&#039;da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen bebek sesini duyanlar yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden ekipler poşetin içinde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Talihsiz yavru hastaneye kaldırılırken, anne ve babası da bulundu, yaşananlar duyanları kahretti...

İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.  Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. 

BEBEĞİ POŞETİN İÇİNE KOYUP FIRLATMIŞLAR

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.

Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILAN TALİHSİZ YAVRUNUN DURUMU AĞIR

İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler - 2. Resim

ANNESİ DE BABASI DA BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler - 3. Resim

Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler - 4. Resim

HAMİLE OLDUĞUNU AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kılıçdaroğlu ekibi kurultayı boykot edecek! Oy bile kullanmayacaklar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari 'kuş cenneti'nde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 3. SayfaKuş cennetinde korkutan yangınKastamonu'daki aile vahşetinde karar! Oğlunu öldüren baba tutuklandı - 3. SayfaKastamonu'daki aile vahşetinde karar!Antalya'da feci olay: Genç güvenlik görevlisi düğününe günler kala öldürüldü - 3. SayfaDüğününe günler kala feci şekilde öldürüldüİstanbul'da AVM'lerden kıyafet çalan çete çökertildi! Nefes kesen operasyon kamerada - 3. SayfaAVM'lerden kıyafet çalan çete çökertildiİETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi - 3. SayfaİETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdiNevşehir'de korkunç kaza: Otomobil ağaca çarpıp ikiye bölündü, 2 çocuk öldü - 3. Sayfaİkiye bölünen araç 2 çocuğa mezar oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...