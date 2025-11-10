Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler

İstiklal Mahallesi Kelebek Sokak'taki bir apartmanın havalandırma boşluğundan bebek sesi geldiği yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Adrese kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

BEBEĞİ POŞETİN İÇİNE KOYUP FIRLATMIŞLAR

Ekipler, apartmanın havalandırma boşluğunda poşetin içinde bir bebek olduğunu belirledi.

HASTANEYE KALDIRILAN TALİHSİZ YAVRUNUN DURUMU AĞIR

İtfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan ve yaşadığı belirlenen erkek bebek, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ANNESİ DE BABASI DA BELLİ OLDU

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, bebeğin annesinin apartmanın birinci katında ikamet eden E.Y. (20) ve babasının ise M.G. (22) olduğu tespit edildi.

Anne E.Y. ve baba M.G. ile aynı dairede ikamet eden 2 kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

HAMİLE OLDUĞUNU AİLESİNDEN GİZLEMİŞ

Hamile olduğunu ailesinden gizleyen E.Y'nin, bebeği dün sabah saatlerinde banyoda doğurmasının ardından naylon torbaya ve poşete koyarak apartmanın havalandırma boşluğuna attığı öğrenildi.