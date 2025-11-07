Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da yürek burkan olay: Aynı aileden biri bebek 3 kişi feci halde can verdi

Ankara'da yürek burkan olay: Aynı aileden biri bebek 3 kişi feci halde can verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Kahramankazan’da bir aile yok oldu… Park halindeki tankere çarpan araçta anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin hayatını kaybetti.

Acı olay Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşandı. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.

Ankara'da yürek burkan olay: Aynı aileden biri bebek 3 kişi feci halde can verdi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara'da yürek burkan olay: Aynı aileden biri bebek 3 kişi feci halde can verdi - 2. Resim

ANNE KIZI İTFAİYE ÇIKARDI

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

