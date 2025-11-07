Ankara'da yürek burkan olay: Aynı aileden biri bebek 3 kişi feci halde can verdi
Ankara Kahramankazan’da bir aile yok oldu… Park halindeki tankere çarpan araçta anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin hayatını kaybetti.
Acı olay Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Serhat Yalçın'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki tankere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE KIZI İTFAİYE ÇIKARDI
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü ile eşi Kinem (26) ve 1 yaşındaki bebekleri Lorin Yalçın, itfaiye ekibince bulundukları yerden çıkartıldı.
Kahramankazan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
