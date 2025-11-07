Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunan generali Türkiye korkusunu gizleyemedi: Ankara düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok!

Yunan generali Türkiye korkusunu gizleyemedi: Ankara düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok!

Kaynak: Dış Haberler
Yunan generali Türkiye korkusunu gizleyemedi: Ankara düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok!
Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Konstantinos Floros, Türkiye’ye yönelik açıklamalarıyla komşunun çaresizliğini açıkça gözler önüne serdi. “Ankara bizim düşmanımız, onlarla yüzleşecek ordumuz yok.” diyen Floros, Atina’nın askeri güç ve savunma kapasitesi açısından Türkiye karşısında ne kadar geride kaldığını itiraf etti.

Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Konstantinos Floros, bir televizyon programında Türkiye’ye yönelik skandal açıklamalarda bulundu. 

"TÜRKİYE BİZİM DÜŞMANIMIZ, ONLARLA YÜZLEŞECEK ORDUMUZ YOK"

Yunan televizyonunda yayınlanan Meeting Point programında Olga Tremi’nin sorularını cevaplayan Floros, Türkiye’yi “tehdit” olarak niteledi.

"Türkiye bizim düşmanımız, Yunanistan için bir tehdit. Türkiye’nin bölgede yaptıklarından endişe etmemenin en iyi yolu kendimizi güçlendirmektir." dedi.

Ancak “Silahlı Kuvvetler onları seyretmek için değil, kullanmak için var. Savunma sanayi güçlü olmalı ama şu anda sadece ismen var.” sözleri, Yunanistan’ın askeri yetersizliğini tekrardan açıkça ortaya koydu.

Yunanistan’ın eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Konstantinos Floros
"ÜRETEMİYORUZ, DIŞA BAĞIMLIYIZ"

Floros, Yunanistan’ın savunma sanayiinde Türkiye’nin çok gerisinde kaldığını da kabul etti.

"Geride kaldık, üretebileceğimiz veya üretmemiz gerekeni üretemiyoruz, bu yüzden dışarıdan alıyoruz." ifadesiyle Atina’nın teknoloji ve üretim kapasitesindeki zayıflığına dikkat çekti.

"KOMŞUMUZUN KÖPEKLERİ HAVLIYOR"

Floros, haddini aşan sözlerle Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullandı.

"Komşumuzun köpekleri havlıyor. Eğer köpek tasmasını koparırsa, kafasına bir tane patlatırız, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırıp kaçar." diyerek skandal bir üsluba başvurdu.

Floros’un “Onlarla yüzleşecek Silahlı Kuvvetlerimiz yok.” ifadesi, Yunanistan’ın savunma politikalarındaki kırılganlığı gözler önüne serdi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ZİRVEDE

Türk savunma sanayii, son yıllarda yerli üretim SİHA’lar, milli savaş uçağı KAAN ve uzay teknolojilerindeki atılımlarla dünya gündeminden düşmüyor.

Yunanistan’ın en üst düzey isimlerinden gelen bu açıklamalar, Türkiye’nin bölgede kurduğu askeri üstünlüğün artık tartışmasız bir gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yunan medyasında geniş biçimde yer bulan bu sözler, Türkiye’nin artan caydırıcı gücünün Ege’deki dengeleri kalıcı biçimde değiştirdiğine dair yorumları güçlendirdi.

Gaziantep’te kaçak ilaç operasyonu! Binlerce tıbbi ürün ele geçirildi
