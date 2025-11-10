Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Batman'da iki grup silahlarla çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Batman'da iki grup silahlarla çatıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Batman, Kavga, Silahlı Çatışma, Ölü, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga silahlı çatışmaya döndü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Ekipler kaçanları arıyor...

Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir iş yerinde iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ VURULDU

Tarafların birbirine tabancayla ateş açması sonucu Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Batman'da iki grup silahlarla çatıştı! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Batman'da iki grup silahlarla çatıştı! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

POLİS KAÇANLARI ARIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kütahya'da korkunç olay! Yeni doğan bebeği yoğun bakımlık ettiler - 3. SayfaKorkunç haber gece yarısı geldi!Hakkari 'kuş cenneti'nde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor - 3. SayfaKuş cennetinde korkutan yangınKastamonu'daki aile vahşetinde karar! Oğlunu öldüren baba tutuklandı - 3. SayfaKastamonu'daki aile vahşetinde karar!Antalya'da feci olay: Genç güvenlik görevlisi düğününe günler kala öldürüldü - 3. SayfaDüğününe günler kala feci şekilde öldürüldüİstanbul'da AVM'lerden kıyafet çalan çete çökertildi! Nefes kesen operasyon kamerada - 3. SayfaAVM'lerden kıyafet çalan çete çökertildiİETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi - 3. SayfaİETT şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...