Batman'da iki grup silahlarla çatıştı! Ölü ve yaralılar var
Batman’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga silahlı çatışmaya döndü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Ekipler kaçanları arıyor...
Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir iş yerinde iddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
5 KİŞİ VURULDU
Tarafların birbirine tabancayla ateş açması sonucu Murat İnsel (28), Salih İnsel (23), M.İ. (25), B.İ. (24) ve M.F.Ç. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Ağır yaralanan Murat İnsel ve Salih İnsel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
POLİS KAÇANLARI ARIYOR
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, hafif yaralanan M.F.Ç. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olaydan sonra kaçan A.Ç. (42) ve F.Ç. (25) isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.