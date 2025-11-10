Gaziantep'ten getirtiyor, ABD sokaklarında satıyor! 'Tüm zamanların en iyisi', lezzeti ağlatıyor...

Dünyada birçok ülkede baklava yapıldığını belirten Donk Türk baklavası için “Tüm zamanların en iyisi” dedi.

"AMERİKALI BİR KIZ MUTLULUKTAN AĞLADI"

Tanıtımla satışını artırmak amacıyla plaj, çiftçi pazarı ve müzik konseri gibi her mekânı ayrımsız şekilde denediğini belirten Donk “New York’ta Türk baklavasını ilk kez tadan Amerikalı bir kız mutluluktan ağlamıştı. Bu tepkiyi görmek için Ay’da bile baklava satabilirim” ifadelerini kullandı.

"YUNAN DEĞİL, TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT"

Üretimini yerinde görmek için 2022’de Türkiye’ye gittiğini anlatan Donk, ocak ayında yeniden Türkiye’ye giderek baklava yapımı üzerine eğitim alma arzusunu dile getirdi. Büyük dedesinin Yunanistan kökenli olduğunu belirten Donk, baklavanın Yunan değil, Türk kültürüne ait olduğunu söyledi.