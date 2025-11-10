Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gaziantep'ten getirtiyor, ABD sokaklarında satıyor! 'Tüm zamanların en iyisi', lezzeti ağlatıyor...

Gaziantep'ten getirtiyor, ABD sokaklarında satıyor! 'Tüm zamanların en iyisi', lezzeti ağlatıyor...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’li Roy Donk, lezzetine hayran kaldığı Antep baklavasını kargoyla Türkiye’den getirterek New York’taki atölyesinde şerbetleme ve fırınlama işleminden geçiriyor ve en taze hâliyle Amerikalılara ulaştırıyor. İşe 45 parça baklava alarak başladığını belirten Donk “Otoparka gittim ve tepsi bir anda bitti” dedi.

Dünyada birçok ülkede baklava yapıldığını belirten Donk Türk baklavası için “Tüm zamanların en iyisi” dedi.

Gaziantep'ten getirtiyor, ABD sokaklarında satıyor! 'Tüm zamanların en iyisi', lezzeti ağlatıyor... - 1. Resim

"AMERİKALI BİR KIZ MUTLULUKTAN AĞLADI"

Tanıtımla satışını artırmak amacıyla plaj, çiftçi pazarı ve müzik konseri gibi her mekânı ayrımsız şekilde denediğini belirten Donk “New York’ta Türk baklavasını ilk kez tadan Amerikalı bir kız mutluluktan ağlamıştı. Bu tepkiyi görmek için Ay’da bile baklava satabilirim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten getirtiyor, ABD sokaklarında satıyor! 'Tüm zamanların en iyisi', lezzeti ağlatıyor... - 2. Resim

"YUNAN DEĞİL, TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT" 

Üretimini yerinde görmek için 2022’de Türkiye’ye gittiğini anlatan Donk, ocak ayında yeniden Türkiye’ye giderek baklava yapımı üzerine eğitim alma arzusunu dile getirdi. Büyük dedesinin Yunanistan kökenli olduğunu belirten Donk, baklavanın Yunan değil, Türk kültürüne ait olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

