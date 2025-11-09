Adana'da yağışlar son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi

Meteoroloji verilerine göre Adana, son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 yağış verilerine karşılaştıran bir rapor hazırladı.

Rapora göre:

"1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının altında tamamlandı. 2025 su yılında Türkiye’de ortalama 422.5 mm yağış kaydedildi. Su yılı normali 573.4 mm (1991-2020) ve geçen yıl su yılı yağışı ise 597.0 mm oldu. Yağışlar, normalinin yüzde 26, geçen yıl yağışlarının ise yüzde 29 altında gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi. Yağışlar; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60’ın üzerinde azalma, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde ise yüzde 20’nin üzerinde artma gösterdi."

"AKDENİZ BÖLGESİ SON 51 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Raporda bölgelerde tek tek değerlendirilerek şu verilere yer verildi:

"Bölge genelinde su yılı yağışları tüm bölgelerde normallerinin ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde meydana gelirken, 12 aylık dönem su yılı yağışları Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 65, Marmara Bölgesi’nde 63, Akdeniz Bölgesi’nde 51, Ege Bölgesi’nde son 18 yılın en düşük seviyesine indi."

"EN FAZLA YAĞIŞ DÜŞÜŞÜ YÜZDE 66 İLE HATAY'DA OLDU"

İl il yapılan değerlendirmede ise, "İl geneli yağışlarda en fazla yağış 1812.1 mm ile Rize’de, normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Giresun’da gerçekleşti. En az yağış 182.8 mm ile Şanlıurfa’da, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay’da meydana geldi. 2025 su yılı yağışları Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale’de 65, Kırıkkale’de 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman, Osmaniye’de 52, Aksaray, Konya, Niğde’de 51, Hakkâri 50, Yalova’da son 40 yılın en düşük seviyesinde" olduğu belirtildi.

Raporda Akdeniz Bölgesinin su yılı yağışının 460.6 mm, normalinin ise 665.1 mm ve 2024 su yılı yağışının 618.2 mm olduğu vurgulanarak, "Yağışlarda normaline göre yüzde 31, 2024 su yılı yağışına göre yüzde 26 azalma gerçekleşti." denildi.