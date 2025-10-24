Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira

Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira
Baklava, Fiyat, İstanbul, Tatlıcı, Fahiş Fiyat, Sosyal Medya, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde baklavanın tek dilimini 738 liraya satması sosyal medyada gündem oldu. Fahiş fiyatı görenler tepki gösterirken, işletmedeki diğer tatlıların da benzer şekilde yüksek fiyatlardan satışa sunulduğu görüldü.

İstanbul'da bir baklava diliminin fiyatı öyle bir seviyeye çıktı ki, görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada “Bu artık tatlı değil, yatırım aracı” yorumları yapıldı.

İnternet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin ağzını açık bıraktı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.

Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü. 

İşte o firmadaki baklava fiyatları:

Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira! - 1. Resim

Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Siber Güvenlik Başkanlığı'na Ümit Önal atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede... - Yaşam29 Ekim'de ulaşım ücretsiz!Marmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda! 'Önce toprak suya doyacak, sonra barajlar' - YaşamMarmara'da yağışlar yüzde 65 azaldı, su krizi kapıda!Bir zamanlar denizlerde süzülen devler şimdi sergide: 'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi! - Yaşam'Okyanusun Devleri'ne yoğun ilgi!8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyor - Yaşam8 il için 'sarı kodlu' uyarı! Sağanak yağış geliyorSamsun’da kayıp genç korku salıyor… Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı: Herkes bu kişiyi bulsun - YaşamSamsun’da kayıp genç korku salıyor… Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı: Herkes bu kişiyi bulsunBüyükçekmece Gölü için çanlar çalıyor! Kuraklık başladı, su seviyesi diplerde - YaşamTehlike çanları çalıyor! Su seviyesi bitti bitecek
Sonraki Haber Yükleniyor...