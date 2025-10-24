Bunlar nasıl fiyatlar! Baklavanın dilimi 738, kilosu 4 bin 140 lira
İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde baklavanın tek dilimini 738 liraya satması sosyal medyada gündem oldu. Fahiş fiyatı görenler tepki gösterirken, işletmedeki diğer tatlıların da benzer şekilde yüksek fiyatlardan satışa sunulduğu görüldü.
İstanbul'da bir baklava diliminin fiyatı öyle bir seviyeye çıktı ki, görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada “Bu artık tatlı değil, yatırım aracı” yorumları yapıldı.
İnternet üzerinden ürünlerini satan bir tatlıcının fiyat listesi, görenlerin ağzını açık bıraktı. İşletmenin, baklavanın tek bir dilimini tam 738 liradan satışa sunması dikkat çekti.
Bu fahiş fiyat, sosyal medyada tepkilerin hedefi haline geldi. Baklavacıdaki diğer ürünlerin fiyatlarının da oldukça yüksek fiyatlardan satıldığı görüldü.
İşte o firmadaki baklava fiyatları:
