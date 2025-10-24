Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede...

29 Ekim'de ulaşım ücretsiz! Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray hepsi listede...

- Güncelleme:
İhlas Haber Ajansı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda metro ve bazı raylı sistem seferleri ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatları vatandaşların kullanımına açık olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı metro ve raylı sistem seferleri ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

ÜCRETSİZ OLACAK SEFERLER

Buna göre, 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’ndaki seferler vatandaşların kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.

Yetkililer, bayram günü yoğunluğun artması beklenen hatlarda yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

 

