10 ayda sekizi il, 100’ü aşkın ilçede nöbet devri yapıldı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Teşkilat İşleri Başkanlığı, şubat ayında gerçekleştirilen 8. Olağan Kongre’den bu yana teşkilat yapılanmasında dikkat çekici bir değişim sürecine imza attı.

Parti yönetimi, bu dönemde sekizi il başkanı, 100’ü aşkın ilçe başkanı olmak üzere 108’den fazla bölgede değişikliğe giderek teşkilat yapısını yeniden şekillendirdi. AK Parti kaynakları, yapılan değişikliklerin partinin sahadaki gücünü artırma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek “Teşkilatımızı güçlendirmek için zaman zaman başvurduğumuz araçlardan biri de görev değişiklikleridir. İhtiyaç görüldüğünde uygulanır” değerlendirmesinde bulundu.

SON DEĞİŞİKLİK ÖNCEKİ GÜN YAPILDI

Her kongre döneminin ardından kapsamlı performans ölçümleri yapıldığını vurgulayan parti yetkilileri, değişim kararlarının çok etmenli bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını ifade etti.

Yetkililer, bazı şehirlerde AK Parti’nin siyasi varlığının istenilen düzeyde olmamasının değişikliğin başlıca nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Kaynaklar, değişim sürecinin diğer partilerde olduğu gibi “kavga gürültüyle” değil, tam aksine istişare içinde yürütüldüğünü söyleyerek “Mevcut başkanlarımızla birlikte oturup ‘şu alanlarda eksikliklerimiz var, bunları gidermemiz ve çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım’ diyoruz. Bu süreç tamamen kardeşçe ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti’de en son değişiklik önceki gün yapıldı. Ankara’nın Etimesgut, Ayaş ve Güdül ile Mersin’in Tarsus, Akdeniz ve Mut, Bitlis’in de merkez ilçe başkanlığında değişikliğe gidildi. AK Parti, 23 Şubat’ta düzenlediği 8. Olağan Kongresine girerken ilçelerde yüzde 65, illerde yüzde 75 değişim gerçekleştirmişti. Değişimlerin peyderpey sürmesi bekleniyor.

