Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sağlık Bilimleri Ödülü’ne layık görüldü.

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) Sağlık Bilimleri ödülüne layık görüldü.

“Çoklu Verici Değişimlerinin Boyut Uyumsuzluğunda Artan Rolü: İlk İki 5’li ve İlk 6’lı Çapraz Karaciğer Nakilleri” başlıklı çalışmasıyla ödülü alan Yılmaz, “2’li çaprazların yerine çoklu çaprazlarla daha fazla hastaya ümit olabiliyoruz. 4’lü, 5’li, 6’lı ve 7’li çaprazlar dünyada sadece Malatya İnönü Üniversitesi’nde yapılabiliyor” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da sosyal medya hesabından Yılmaz’ı tebrik ederek, “Hepimizi gururlandırdı” paylaşımı yaptı.

