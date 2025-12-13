Bilimsel araştırmalar, Türkiye’de hipertansiyon ve diyabet yönetiminin hedeflenen kontrol seviyelerinin oldukça gerisinde olduğunu gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hipertansiyon tedavisinde beş kişiden biri tedavi hedeflerine ulaşabiliyor. Tip 2 diyabet tedavisinde ise hastaların yüzde 36,7’sinin kan şekeri istenen seviyede tutulabiliyor. Kronik hastalıklardaki bu tedavi hedeflerine ulaşılamaması hâli komplikasyonları da beraberinde getiriyor.

Kronik hastalıklarla mücadelede tedaviye uyum oranlarını artırmak amacıyla 13 uzmanlık ve bir hasta derneği “Türkiye 2030’da yüzde 50” projesini hayata geçirmek için bir araya geldi.

"CİDDİ SONUÇLAR BELİRGİN ŞEKİLDE AZALIYOR"

Proje ile ilgili bilgi veren Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertenli, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışmalar, kronik hastalıklarda her iki hastadan birinin tedavi için uyumsuz olduğunu göstermektedir. Hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları belirli hedeflere yönelik tedavi edebilirsek, uzun dönemde gördüğümüz bu komplikasyonların hepsi yüzde 20 ila yüzde 50 azalıyor. OECD verileri, tedavi uyumunun artırılmasının uzun dönem ölüm oranlarını yüzde 21 azaltabileceğini gösteriyor.

Hedefte kalma oranı arttığında baypas ameliyatları, felç sebebiyle yatışlar ve ayak kesileri gibi ciddi sonuçlar belirgin şekilde azalıyor. Bu da sağlık ekonomisine büyük katkı sağlar.”

