Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır'ın sağlık durumu, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. 24 Mart 2024'te beyin damarında pıhtı atması nedeniyle acilen operasyona alındı ve uzun bir yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi. Güncel olarak sağlık durumu merak ediliyor.

Kadir İnanır'ın sağlık durumu, sosyal medyada yer alan haberler sebebiyle sevenleri tarafından yakından araştırılıyor.

2024 Mart ayında beyni pıhtı atması sebebiyle acilen hastaneye kaldırılan ve 4 aylık zorlu bir yoğun bakım süreci atlatan usta oyuncu evinde tedavisine devam etmeye başlamıştı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu yeniden gündeme geldi.

Kadir İnanırın sağlık durumu nasıl? Bir yıldır tedavi görüyordu

KADİR İNANIR'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Uzun süredir fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın sağlık durumunda olumlu gelişmelerin yaşandığı bilgisi verildi.

İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, “Yaşayan efsane Kadir İnanır ağabeyimizin fizik tedavisi tüm hızıyla sürüyor. Morali çok yüksek, sohbeti çok güzel… Tüm sevenlerine selamlarını iletti. Fatsa sevgisini her fırsatta dile getirdi” ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1949 yılında doğan Kadir İnanır 2025 yılı itibarıyla 76 yaşındadır.

Ordu'nın Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, ailesinin son çocuğudur. Fatsa'daki ilkokul ve ortaokul eğitimi esnasında sahne yeteneğini ortaya çıktı. İnanır, yatılı olarak okuduğu İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü tamamladı.

