Batı Afrika’daki darbe dalgası bu kez Benin’i vurdu. Pazar sabahı devlet televizyonunu basarak “yönetimi ele geçirdik” duyurusu yapan yaklaşık 100 kişilik askeri grup, gün boyu süren şiddetli çatışmaların ardından etkisiz hâle getirildi. Cumhuriyet Muhafızlarının direnişi kırmakta zorlandığı kritik anlarda sahneye çıkan Fransız özel kuvvetleri, Abidjan’dan uçarak bölgeye indirildi ve operasyonun seyrini değiştirdi.

Batı Afrika’da yeni bir darbe dalgası yaşanırken, Benin’deki girişim Fransız özel kuvvetlerinin desteğiyle bastırıldı. Ülkenin Cumhuriyet Muhafızları Komutanı, AFP’ye konuşarak operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

DARBE GİRİŞİMİ SABAHINDA "YÖNETİMİ ELE GEÇİRDİK” DUYURUSU

Benin’in ekonomik başkenti Kotonu, pazar sabahı askeri kalkışma haberiyle sarsılmıştı.

Yaklaşık 100 kişilik bir askeri grup, devlet televizyonuna girerek Cumhurbaşkanı Patrice Talon’un devrildiğini duyurdu. Ancak Cumhuriyet Muhafızları kısa sürede karşılık verdi.

Komutan Dieudonne Djimon Tevoedjre, Beninli askerlerin “tüm gün boyunca isyancılarla yüzleştiğini” ifade ederek darbe girişiminin şiddetli çatışmalarla bastırıldığını söyledi.

FRANSIZ ÖZEL KUVVETLERİ ABİDJAN’DAN GELDİ

Tevoedjre, operasyonun kritik anlarında Fransız özel kuvvetlerinin Abidjan’dan gönderildiğini ve Benin ordusunun temizleme faaliyetlerinde görev aldığını açıkladı.

Fransa cephesi ise daha temkinliydi. Elysee kaynakları, askeri varlığı doğrulamadan yalnızca “gözetleme, gözlem ve lojistik destek” sağlandığını belirtti. Nijerya’nın da darbecilerin saklandığı bölgelere hava saldırıları düzenlediği açıklandı.

DARBECİLERİN “ÖNEMLİ KAYNAKLARA” SAHİP OLDUĞU AÇIKLANDI

Albay Tevoedjre, darbe girişimcilerinin zırhlı araçlar dahil ciddi askeri ekipmana sahip olduğunu, fakat bekledikleri geniş desteği bulamadıklarını paylaştı.

Cotonou’nun stratejik noktalarını korumak için gün boyunca çeşitli birlikler gönüllü şekilde operasyona katıldığı ortaya çıktı.

FRANSIZ KUVVETLERİ YAN HASARI ÖNLEMEK İÇİN KULLANILDI

Çatışmaların ilerleyen saatlerinde isyancı askerlerin şehirdeki bir kampta saklandığı tespit edildi. Bu aşamada operasyonun kontrollü yürütülmesi için Fransız özel kuvvetleri devreye sokuldu. Komutan, özellikle “yan hasarı önlemek amacıyla” Fransız askerlerinin kullanıldığını aktardı.

Çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu doğrulandı ancak sayılar açıklanmadı.

TALON: DURUM TAMAMEN KONTROL ALTINDA

İki dönemdir görevde olan Cumhurbaşkanı Talon, akşam saatlerinde televizyona çıkarak güvenlik güçlerini tebrik etti ve durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Talon’un görev süresi gelecek nisan ayında sona erecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası