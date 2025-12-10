Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Yeşilçam’ın ünlü oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır uzun süre sonra ortaya çıktı.

76 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl Aralık ayında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve dört ay süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal odaya alınmıştı. İnanır, daha sonra taburcu edilmişti.

Ancak Temmuz ayında akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye yatırılan İnanır, tedavisinin ardından evde bakım ve fizik tedavi sürecine devam ediyor.

Uzun süredir fizik tedavi gören oyuncunun sağlık durumunda olumlu gelişmeler gözlemleniyor.

“MORALİ ÇOK YÜKSEK, SOHBETİ GÜZEL”

İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, tedavisi süren Kadir İnanır’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cayak, “Yaşayan efsane Kadir İnanır ağabeyimizin fizik tedavisi tüm hızıyla sürüyor. Morali çok yüksek, sohbeti çok güzel… Tüm sevenlerine selamlarını iletti. Fatsa sevgisini her fırsatta dile getirdi” ifadelerini kullandı.

