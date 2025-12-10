UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı yaşanırken, gözler bu akşam Juventus ile Pafos arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Hem İtalyan temsilcisi hem de Kıbrıs ekibi, grupta 6 puana sahip. Sıralamada birbirine komşu olan iki takım, üst tura tutunabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Dev kaşılaşma öncesi ise Juventus-Pafos maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı merakla takip ediliyor.

Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda iki takım da geride kalan maçlarda 6 puan topladı. Juventus averajla 23. sırada yer alırken Pafos ise 24. sırada yerini aldı. İki takım da son hafta mücadelesinden alınacak sonuca odaklı. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf, Avrupa kupalarına devam etme şansını artıracak. Peki, Juventus-Pafos maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?

JUVENTUS-PAFOS MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6’ncı haftasında Juventus ile Pafos karşı karşıya geliyor. Gecenin merakla beklenen mücadelesi Tabii Spor üzerinden canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı 10 Aralık Çarşamba akşamı yaşanacak. Juventus ile Pafos arasındaki mücadele saat 23.00’te başlayacak.

JUVENTUS-PAFOS MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’ta kadroda eksikler bulunurken genç yıldız Kenan Yıldız'ın bu maçta ilk 11’de yer alması bekleniyor. Teknik ekibin ofans hattını oluştururken Kenan’a önemli bir rol vermesi öngörülüyor.

Milik, Vlahovic, Gatti ve Rugani ise sakatlıkları sebebiyle kadroda olmayacak.

JUVENTUS-PAFOS MUHTEMEL İLK 11

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız David



Pafos: Michail, Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar, Sunjic, Pepe, Jaja, Dragomir, Orsic, Anderson

