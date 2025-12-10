UEFA Avrupa Ligi'nde 6'ncı hafta heyecanı: İşte maç programı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 6'ncı hafta maçları 11 Aralık Perşembe günü oynanacak. Domenico Tedesco yönetimindeki temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann ile kozlarını paylaşacak.
- Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Brann'a konuk olacak.
- Maç Bergen kentindeki Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6'ncı haftasında 11 Aralık Perşembe günü 18 maç yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde haftanın programı şöyle:
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Real Betis (İspanya)
20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Rangers (İskoçya)
20.45 Young Boys (İsviçre)-Lille (Fransa)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Genk (Belçika)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan)
20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Kızılyıldız (Sırbistan)
20.45 Nice (Fransa)-Braga (Portekiz)
20.45 Stuttgart (Almanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)
20.45 Utrecht (Hollanda)-Nottingham Forest (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz)-Malmö (İsveç)
23.00 Lyon (Fransa)-Go Ahead Eagles (Hollanda)
23.00 Celtic (İskoçya)-Roma (İtalya)
23.00 Basel (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe