Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. maçlarına ilişkin programı paylaştı. Buna göre, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi de belli oldu.
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu: İlk hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
Bizi Takip Edin
YORUMLAR