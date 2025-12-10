UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında son haftaya girilirken gözler Avrupa'nın iki dev ekibi Real Madrid ile Manchester City arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi netlik kazanmaya başladı.

Real Madrid lig aşamasında üst sıralardaki yerini güçlendirmek ve doğrudan son 16 turuna yükselme şansını artırmak istiyor. Manchester City ise puanını yukarı taşımak ve turnuva içindeki istikrarlı performansını sürdürme niyetinde. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi?

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11de bekleniyor!

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında oynanacak Real Madrid - Manchester City karşılaşması için geri sayım başladı. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11de bekleniyor!

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa’nın iki dev kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele bu akşam Madrid’de oynanacak. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşma 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 23.00’te başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Fransız Clement Turpin olacak.

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11de bekleniyor!

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanya temsilcisinde genç yıldız Arda Güler’in durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Xabi Alonso yönetiminde daha fazla süre bulmaya başlayan milli futbolcunun, Manchester City karşılaşmasına da ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Real Madrid-Manchester City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11de bekleniyor!

REAL MADRID - MANCHESTER CITY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Garcia



Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Reijnders, Foden, Doku, Haaland

Haberle İlgili Daha Fazlası