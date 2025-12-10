Washington’daki Transatlantik Forumu bu yıl alışılmadık bir tabloya sahne oldu: Türkiye’nin etkisi Amerikan siyaset koridorlarında her zamankinden daha görünür hale geldi. NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongre üyeleriyle yapılan görüşmelerde “atmosferin belirgin şekilde Türkiye lehine döndüğünü” vurgularken, Erdoğan–Trump görüşmesinde alınan kararların ABD’de geniş destek kazandığını aktardı.

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Transatlantik Forumu kapsamında Washington’da önemli temaslarda bulunduklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, NATO'nun gündeminde öne çıkan savunma harcamaları, inovasyon, ortak üretim ve savunma ürünleri ticaretindeki engellerin kaldırılması gibi başlıkların ele alındığını, Türkiye’nin bu süreçte güçlü bir katkı sunduğuna değindi.

Türkiye’nin savunma sanayine yönelik kısıtlamalara değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savunma sanayi ürünlerinin önündeki kısıtlamaların müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını vurguladık. Türkiye bölgede ve ötesinde yaşanan krizlerin çözümünde önemli katkılar sağlıyor."

TRUMP’IN UKRAYNA-RUSYA BARIŞ PLANI GÜNDEMDE

Çavuşoğlu, forumda ara buluculuk çabaları ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna–Rusya barış planının da gündeme geldiğini ifade etti. ABD yönetiminin yeni güvenlik stratejisi belgesinin Avrupalı heyetler tarafından tartışıldığını, bazı başlıklarda rahatsızlık dile getirildiğini aktardı.

“ATMOSFER TÜRKİYE LEHİNE DÖNÜYOR”

Delegasyonun ABD'li Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelere değinen Çavuşoğlu, Washington’daki havanın belirgin şekilde Ankara lehine döndüğünü söyledi:

“Burada atmosferin Türkiye lehine her geçen gün döndüğünü gördük. Cumhurbaşkanımızın ziyareti ve Trump’la yaptığı görüşmede alınan kararların Kongrede de destek gördüğünü milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gözlemledik.”

Çavuşoğlu, Kongre üyelerine Erdoğan–Trump görüşmesinde ortaya konulan iradenin sürmesi gerektiğini hatırlattıklarını, ABD’li tarafın da bu yönde olumlu mesajlar verdiğini iletti.

TÜRKİYE, 2025 NATO ZİRVESİNE HAZIRLANIYOR

Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek yıl Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi’nin ayrıntılarını ABD tarafıyla değerlendirdiklerini söyledi. Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 7–8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak.

Ayrıca NATO Parlamenterler Zirvesi’nin de Türkiye’de gerçekleştirileceği, böylece 2025’te iki büyük toplantının Ankara’da düzenleneceği ifade edildi.

GENİŞ KATILIMLI DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Washington temaslarında Türk Delegasyonunda 5 farklı siyasi partiden milletvekilleri yer aldı. Çavuşoğlu ile birlikte AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi temsilcileri Kongre üyeleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Delegasyonda Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mehmet Ali Çelebi, Erkan Kandemir, Oğuz Üçüncü, Fethi Açıkel, Faik Öztrak, Mevlüt Karakaya, Berdan Öztürk ve Mustafa Kaya da bulundu.

