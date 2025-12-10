Bolu’da yapılan gıda denetimlerinde bir markette bin 500 litre sahte zeytinyağı bulundu. Sahte yağın tenekesinin 700 liradan satıldığı öğrenilirken, firmaya idari para cezası kesildi.

Bolu’da satışa hazır halde marketlere dağıtılan bin 500 litre sahte zeytinyağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Sahte zeytinyağının 5 litresinin 700 liradan satıldığı öğrenildi.

Litrelerce sahte zeytinyağına el konuldu

1 500 LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerini devam ettirirken, bir marketteki manzara “Pes” dedirtti. Satışa hazır halde marketlere dağıtılan bin 500 litre sahte zeytinyağı tespit edildi.

Firmaya para cezası kesildi

Ekipler, tek tek belirlenen adreslerde tüm sahte yağları tek tek topladı. Sahte zeytinyağının 5 litrelik tenekesinin 700 liradan satıldığı öğrenildi.

Zeytinyağlarını üreten firmaya ise idari para cezası kesilirken, sahte zeytinyağlarının biyodizel olarak kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası