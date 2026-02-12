Kocaeli'nin ulaşımı için önemli bir yere sahip olan "Körfezray" metro projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 saat aralıksız çalışmaların sürdüğü projenin yetiştirilmesi için gaza basıldı. Bu kapsamda proje kapsamında çalışan tünel açma makinelerinin sayısı artırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Körfezray" metro projesi kapsamında, SEKA Devlet Hastanesi istasyon alanındaki çalışmalara yeni bir TBM daha eklendi. Kurulumu tamamlanarak devreye alınan makineyle birlikte, projede aktif olarak eş zamanlı kazı yapan TBM sayısı 4'e yükseldi.

Kocaeli için dev proje! 4 dev köstebek aynı anda kazıyor

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

SEKA Devlet Hastanesi şantiyesinden hareket eden makinelerden ikisi, 6 Eylül 2025'ten bu yana Otogar istikametine doğru 24 saat esaslı çalışmasını sürdürüyor. Derince Millet Bahçesi yönüne 8 Aralık 2025'te kazıya başlayan TBM'ye ek olarak, kurulumu biten ikinci makinenin de faaliyete geçmesiyle, her iki yöne de çifter makineyle tünel açma işlemi ivme kazandı.

DERİNCE ETABINDA MONTAJ SÜRÜYOR

Öte yandan Derince Millet Bahçesi çalışma sahasına getirilen 2 TBM'nin de montaj işlemlerinin sürdüğü ve kısa sürede kazıya başlayacağı bildirildi. Toplam 28,7 kilometrelik hattan oluşan projenin birinci etabında yer alan 19 istasyonun 17'sinde inşaat faaliyetleri eş zamanlı yürütülüyor. İstasyon bölgelerinde kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü işlemleri titizlikle sürdürülüyor.

